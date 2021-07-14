بمشاركة الثلاثي الأجنبي .. الاتحاد يطبق برنامج اليوم التدريبي الكامل

يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تحضيراته للموسم الرياضي الجديد 2021-2022، حيث شهدت الحصة التدريبية المسائية للفريق أمس الثلاثاء مشاركة الثلاثي الأجنبي مارسيلو غروهي وكريم الأحمدي وغاري رودريغيز.



وقد واصل فريق الاتحاد تحضيراته وسط متابعة إدارية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، حيث طبق الجهاز الفني برنامج اليوم التدريبي الكامل للاعبين.