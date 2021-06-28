تراجُع أسعار النفط إثر مؤشرات على زيادة إنتاج "أوبك+"

خام غرب تكساس هبط إلى 72.75 دولار للبرميل

سجَّلت أسعار النفط تراجعًا اليوم إثر مؤشرات على موافقة "أوبك+" على زيادة الإنتاج خلال الاجتماع المقرر انعقاده الخميس المقبل.

وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، خلال تعاملات اليوم بمقدار 1.33 دولار إلى 72.75 دولار للبرميل.

وتراجع سعر خام برنت القياسي بمقدار 1.59 دولار إلى 74.59 دولار للبرميل.

4

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442 11:26 PM

خام غرب تكساس هبط إلى 72.75 دولار للبرميل

تراجُع أسعار النفط إثر مؤشرات على زيادة إنتاج "أوبك+"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

4 1,728

سجَّلت أسعار النفط تراجعًا اليوم إثر مؤشرات على موافقة "أوبك+" على زيادة الإنتاج خلال الاجتماع المقرر انعقاده الخميس المقبل.

وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، خلال تعاملات اليوم بمقدار 1.33 دولار إلى 72.75 دولار للبرميل.

وتراجع سعر خام برنت القياسي بمقدار 1.59 دولار إلى 74.59 دولار للبرميل.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021