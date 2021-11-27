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قال: ستشهد البلاد خلال الفترة المقبلة تذبذباً واضحاً في درجات الحرارة

متحدث الأرصاد: الشتاء الأسبوع المقبل.. انخفاض غير معتاد بالحرارة

أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد حسين القحطاني؛ أن المملكة تستعد لدخول فصل الشتاء مع مطلع الشهر الميلادي الجديد، متوقعاً تذبذباً واضحاً في درجات الحرارة.

ولفت القحطاني؛ وفق قناة "الإخبارية"، إلى أن التذبذب في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة يعد تمهيداً لانخفاضها بشكلٍ واضح مع دخول فصل الشتاء.

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