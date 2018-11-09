أمطار الرياض.. بلاغات عن احتجاز مركبات في تجمعات مياه الأمطار

الدفاع المدني يباشر.. ويؤكد: لا إصابات

أكد الدفاع المدني بالعاصمة الرياض، أنه يباشر عدداً من البلاغات عن احتجاز مركبات في تجمعات مياه الأمطار دون إصابات.

وتداول مغردون صورَ ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر تجمعات كبيرة للمياه في بعض الشوارع، واحتجاز سيارات.. ودشّن مغردون على "تويتر" العديد من الهشتاقات أبرزها: #امطار_الرياض

#امطار_الرياض_الان، تابعوا فيها أخبار الأمطار.