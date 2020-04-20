شاهد من سبت العلايا.. رجال أمن تحت المطر لتنفيذ قرار منع التجول

في ظل التزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات.. و"سبق" توثق

لم تمنع الأمطار الغزيرة والمتوسطة التي هطلت، اليوم، على مدينة سبت العلايا، رجال الأمن من أداء عملهم في تطبيق تعليمات منع التجول وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد كوفيد 19.



ووثقت عدسة "سبق" اليوم انتظام النقاط الأمنية في مواقعها وسط هطول الأمطار في ظل التزام من قبل المواطنين والمقيمين بتعليمات منع التجول.



كما وثقت "سبق" جريان الأودية في شيبانة بسبت العلايا وتشكل شلالات إثر الأمطار التي هطلت على العلايا وضواحيها.