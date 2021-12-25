"الصحة": تسجيل 325 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 117 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 25 ديسمبر 2021، تسجيل 325 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 552406 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 117 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 540744 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8870 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 32 حالة.