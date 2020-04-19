أقل زيادة في أسبوعين.. تسجيل 596 وفاة جديدة في بريطانيا

لم تبلغ وزارة الصحة عن انخفاضات في الوفيات منذ 6 أبريل

أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، بأن عدد وفيات "كوفيد-19" في مستشفيات البلاد، ارتفع بواقع 596 وفاة جديدة، حتى 16:00 بتوقيت جرينتش في أقل زيادة فيما يقرب من أسبوعين.

وعادة ما تظهر البيانات المنشورة في أيام الأحد زيادات أقل في عدد الوفيات، وفقاً لـ"رويترز".

وكان السادس من أبريل الجاري هو المرة الأخيرة، التي أبلغت فيها وزارة الصحة عن زيادة أقل في عدد الوفيات اليومية.