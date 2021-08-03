"الصحة": تسجيل 1075 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1113 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 3 أغسطس2021، تسجيل 1075 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 528952 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1113 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 510107 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8270 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10575 والحالات الحرجة 1433 حالة.