وفاة ضابط بالجيش العراقي نتيجة إصابته بفيروس كورونا

أثناء مرافقته زوجتَه في رحلة علاج بتركيا

أعلن اليوم عن وفاة ضابط برتبة عميد بالجيش العراقي، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وعبّر رئيس أركان الجيش العراقي الفريق عثمان الغانمي، في بيان صحفي اليوم، عن تعازيه ومواساته لعائلة الضابط العميد محمد مهدي الحمداني، الذي توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا أثناء مرافقته زوجتَه في رحلة علاج في تركيا.


يُذكر أن هذا هو أول ضابط عراقي يعلن عن وفاته نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

0

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441 08:00 PM

أثناء مرافقته زوجتَه في رحلة علاج بتركيا

وفاة ضابط بالجيش العراقي نتيجة إصابته بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

2 3,009

أعلن اليوم عن وفاة ضابط برتبة عميد بالجيش العراقي، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وعبّر رئيس أركان الجيش العراقي الفريق عثمان الغانمي، في بيان صحفي اليوم، عن تعازيه ومواساته لعائلة الضابط العميد محمد مهدي الحمداني، الذي توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا أثناء مرافقته زوجتَه في رحلة علاج في تركيا.


يُذكر أن هذا هو أول ضابط عراقي يعلن عن وفاته نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020