الروبوت "ذيب" يثري تجربة استلام الطلبات في البوليفارد ويجذب الزوار لمنطقة المطاعم

يمكن أن يوصل أكثر من 800 طلب في اليوم

إثراءً لتجربة زوار الموسم، استعانت شركة "هنقرستيشن"، الراعي والشريك الرسمي المميز "البريميوم" لموسم الرياض، بالربوت الذكي "ذيب" لتوصيل الطعام وتقديمه لعملائها وزوار الموسم داخل منطقة المطاعم في البوليفارد.

وقالت نجلاء العتيبي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي بشركة "هنقرستيشن"، إن الهدف من استخدام هذه الخدمة هو تحقيق المزيد من المتعة لزوار البوليفارد وإثراء تجربتهم، وجذب المزيد من الزوار إلى منطقة المطاعم، بالإضافة إلى حرص الشركة على تهيئة جو يُمكن الزوار من الاستمتاع بأوقاتهم أثناء تناولهم الطعام.

وأوضحت "العتيبي"، أن الشركة تستخدم عددًا من الروبوتات لتغطية هذه الخدمة، وأنها أطلقت عليهما اسم "ذيب"، وهما يخدمان العملاء والزوار ضمن منطقة الحديقة The Gardenعبر مطابخ هنقرستيشن السحابية والتي تضم أكثر من 9 مطاعم عالمية.

وأشارت إلى أن الروبوت "ذيب" يمكن أن يوصل أكثر من 800 طلب في اليوم إلى طاولة العميل فور الانتهاء من تجهيز طلبه.

وأضافت أن الروبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي ويحتوي على خزانة بها صينية مدمجة من الداخل لحمل الطعام، مبينةً أن الروبوت لديه مستشعرات تمكنه من السير دون الاصطدام بالأشياء أو الأشخاص أثناء إجراء عملية التوصيل لأحد العملاء.