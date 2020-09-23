فرنسا تؤيد مقترح "الحريري" لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية

"الخارجية" أشارت إلى أنه يمثل فرصة مهمة

أيدت فرنسا، اليوم الأربعاء، اقتراحاً قدّمه رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري؛ لإنهاء أزمة تحول دون تشكيل حكومة تخرج البلاد من أسوأ أزمة تمر بها منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

ورحبت وزارة الخارجية الفرنسية بالإعلان الشجاع للحريري، مشيرة إلى أن "هذا الإعلان يمثل فرصة وينبغي أن تدرك كل الأحزاب أهميته حتى يتسنى تشكيل حكومة مهام الآن".

واقترح "الحريري" أمس أن يسمي رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب، مرشحاً شيعياً مستقلاً لتولي حقيبة المالية، وفقاً لـ"رويترز".

ولم يتضح بعد ما إذا كانت مليشيا حزب الله وحركة أمل ستؤيدان الفكرة.

وعلى مدى سنوات كان يتولى وزارة المالية شيعي يختاره زعيم حركة أمل، ويسعى "أديب" إلى إجراء تغييرات في سيطرة الطوائف على المناصب الوزارية.