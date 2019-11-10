"المانع" يحتفي بعقد قرانه في الرياض

احتفل إبراهيم المانع أحد منسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بعقد قرانه على كريمة إحدى الأسر بمدينة الرياض.

تهانينا للمانع ودعواتنا له بحياة سعيدة بإذن الله.

والتهنئة موصولة من الزميل الإعلامي أحمد الشايع مدير العلاقات العامة والإعلام في كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض.