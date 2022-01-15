فلسطين تسجل 332 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات و310 حالات تَعافٍ

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، تسجيل 8 وفيات، و332 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و310 حالات تَعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.2%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443 05:20 PM

فلسطين تسجل 332 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات و310 حالات تَعافٍ

وكالة الأنباء السعودية (واس)

رام الله

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سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، تسجيل 8 وفيات، و332 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و310 حالات تَعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.2%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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