شرطة الرياض تطيح بمواطن أطلق أعيرة نارية في حي سكني

اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة لشخص

يطلق أعيرة نارية من مركبته في أحد الأحياء السكنية، حيث أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه.

وقال "الكريديس": الموقوف مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث ضبط بحوزته أسلحة ومواد مخدرة، ونشر ذلك عبر حسابه، دون

اكتراث بعواقب الأمور وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأضاف: تم توقيفه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.