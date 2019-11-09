مصادر "سبق": ضبط وافد تركي حاول سرقة آثار من معرض عمارة الحرمين

كشفته كاميرات المراقبة وتم القبض عليه قبل فراره

تمكنت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، من القبض على وافد من الجنسية التركية حاول سرقة بعض الآثار الكائنة في معرض عمارة الحرمين الشريفين.

وأكدت مصادر لـ"سبق" أن الوافد تسلل إلى عمارة الحرمين الشريفين في منطقة "أم الجود" فجر يوم أمس، محاولاً سرقة بعض الآثار القديمة، في الوقت الذي ألقت القبض عليه الجهات الأمنية بعد أن تم رصده عبر كاميرات المراقبة، وقبل أن يفر هارباً من الموقع.