زوار مهرجان الإبل يشهدون قرابة الـ200 سيارة من الفئات الكلاسيكية والنادرة والغريبة

شهد المعرض مشاركات محلية وعالمية .. ويصل قيمة بعضها إلى 500 ألف ريال

شهد زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، اليوم الاثنين، معرضًا خاصًا للسيارات الكلاسيكية والغريبة والنادرة، وذات المواصفات الخاصة والتي بلغت قرابة الـ 200 سيارة .

وتفصيلاً، يشهد المعرض مشاركات محلية وخليجية وعالمية، حيث تتفاوت أسعار السيارات فيه والتي يصل قيمة بعضها إلى 500 ألف ريال سعودي.

ويضم المعرض عددًا من الفعاليات والفقرات الخاصة في الترفيه وعروض السيارات وأنشطة تفاعلية وسحوبات وجوائز، ويُقام المعرض على مساحة 90 ألف متر مربع، مجهزة بمختلف الخدمات التي تمكن زواره من الاستمتاع بهذه الفعالية وتوفير الراحة لهم.

وتم تصميم المعرض على شكل حرف “u” حيث يتم العرض في منتصفه، فيما يبلغ عدد صالات العرض المجهزة 6 صالات، مساحة كل واحدة منها تبلغ 1200م، وبلغت مساحة الأسفلت للعرض 6000م.