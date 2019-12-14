الأفلاج .. ضبط أربعيني بحوزته 37 قارورة من الخمور

تمّ تسليمه والمضبوطات إلى جهات الاختصاص

نجحت حملة أمنية مشتركة في الأفلاج في ضبط أربعيني بحوزته 37 قارورة من الخمور "العرق".

وكانت حملة أمنية مشتركة من "قوة المهمات والواجبات الخاصة بالأفلاج والبحث الجنائي بشرطة الأفلاج والمرور وأمن طرق بالمحافظة" قد ضبطت مواطناً في العقد الرابع من عمره متهماً بترويج الخمور وبحوزته 37 قارورة "عرق".

وتمّ تحرير محضر بالواقعة وتسليم المواطن والمضبوطات إلى الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.

الأفلاج

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14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441 11:33 AM

تمّ تسليمه والمضبوطات إلى جهات الاختصاص

الأفلاج .. ضبط أربعيني بحوزته 37 قارورة من الخمور

مسلّم الهواملة

الأفلاج

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نجحت حملة أمنية مشتركة في الأفلاج في ضبط أربعيني بحوزته 37 قارورة من الخمور "العرق".

وكانت حملة أمنية مشتركة من "قوة المهمات والواجبات الخاصة بالأفلاج والبحث الجنائي بشرطة الأفلاج والمرور وأمن طرق بالمحافظة" قد ضبطت مواطناً في العقد الرابع من عمره متهماً بترويج الخمور وبحوزته 37 قارورة "عرق".

وتمّ تحرير محضر بالواقعة وتسليم المواطن والمضبوطات إلى الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.

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الأفلاج

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