"المرور" تتفاعل مع شكوى مواطن من قائد مركبة قام بالاصطدام بسيارته عمداً

حاول اللحاق به وقطع الطريق عليه وقام بالاصطدام به من الخلف

تفاعلت إدارة المرور مع شكوى أحد المواطنين من قائد مركبة قام بالاصطدام بسيارته عمداً وتهديد حياته بالطريق.

ونجح المواطن في تسجيل مقطع فيديو لقائد مركبة يحاول اللحاق به وقطع الطريق عليه ويقوم بالاصطدام به عمداً من الخلف مطالباً بضرورة محاسبته.

في المقابل، رد الحساب الرسمي للمرور على شكوى المواطن، بأنه تمّ ضبط قائد المركبة، وإحالته إلى جهة الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.