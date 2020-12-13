إصابات كورونا في العالم تلامس الـ70 مليونًا والضحايا 656 ألفًا و181 وفاة

تسجيل 656 ألف إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة اليوم السبت، عن تسجيل نحو 12 ألف وفاة و656 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت المنظمة على موقعها الرسمي، أن حصيلة ضحايا كورونا في العالم، ارتفعت خلال اليوم الأخير بواقع 11868 وفاة و656181 إصابة جديدة.

أما بخصوص التوزيع الجغرافي، فيعود أكثر من 303 آلاف من تلك الإصابات إلى الأمريكيتين الشمالية والجنوبية، وتليهما أوروبا بقرابة 275 ألف إصابة، طبقًا لـ(RT).

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في العالم منذ بداية الجائحة -حسب بيانات المنظمة- 69 مليونًا و808 آلاف و688 إصابة مؤكدة؛ منها 656 ألفًا و181 حالة وفاة.