"لم أعد أمتلك التأثير" .. الرئيس الأرميني يستقيل من منصبه

"ساركيسيان" نفى الطابع العاطفي عن قراره

أعلن رئيس أرمينيا أرمين سركيسيان، اليوم (الأحد) الاستقالة من منصبه، بعد أربع سنوات من توليه.

وقال "ساركيسيان" في بيان نشرته الرئاسة الأرمينية: "لقد فكرت لفترة طويلة وقررت الاستقالة من منصب رئيس الجمهورية بعد نحو أربع سنوات من العمل النشط، وهذا القرار ليس عاطفيًا على الإطلاق".

وأضاف: "في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها دولتنا، والتي تتطلب الوحدة الوطنية، يجب ألا يصبح المنصب الرئاسي هدفًا لنظريات القيل والقال والمؤامرة، وبالتالي صرف انتباه الرأي العام عن أهم القضايا".

وأشار إلى أنه لا يمتلك الأدوات للتأثير على العمليات الراديكالية للسياسة الداخلية والخارجية في هذه الأوقات الصعبة للبلاد والأمة.