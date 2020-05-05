"جوجل" توفر تقنيات حماية متقدمة لخدماتها السحابية على "آيفون" و"آيباد"

يمكّنهم من حماية حساباتهم عن طريق بصمة "فيس آي دي" أو "الإصبع"

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية عن طرحها تحديثًا لخدمة التخزين السحابي الخاصة بها "جوجل درايف"، مخصصة لهواتف "آيفون" وحاسبات "آيباد".

وأشارت الشركة الأمريكية، وفقًا لما نقله موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، إلى أن ذلك التحديث سيحمل تقنيات حماية جديدة متقدمة لخدمات التخزين السحابي.

وسيمكّن التحديث مستخدمي "جوجل درايف" من إمكانية حماية حساباتهم عن طريق بصمة الوجه "فيس آي دي" أو بصمة الإصبع.

وستُمكّن تلك الطريقة من حفظ كل الملفات الشخصية والخاصة بعملك محمية عن أعين المتطفين.

ولكن أشارت "جوجل" إلى أن تلك الميزة، متاحة حصريًّا حاليًا على نظامي تشغيل "آي أو إس" و"آيباد أو إس" التابعين لشركة "أبل" الأمريكية.

ووعدت أن تطرح تحديثًا مخصصًا لحماية "جوجل درايف" عبر نظام تشغيل "أندرويد" التابع لها.

كما يمكن أيضًا أن يتم قصر تلك الميزة على كلمة مرور أو نمط مرور يستخدمه الشخص في حالة الطوارئ للدخول إلى حسابه عبر "جوجل درايف".