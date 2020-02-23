بعد حصدهن الأولمبياد الوطني للروبوت.. "طالبات الرياض" يشاركن في بطولة أمريكا

ضمن منافسات بين 21 إدارة تعليمية

حصدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، خمسة مراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني للروبوت "مسابقة الفيرست ليقو" على مستوى المملكة، بين 21 إدارة تعليمية، في التصفيات النهائية التي أقيمت في مدينة ينبع خلال الفترة ١٦ _١٩ فبراير ٢٠٢٠ م.

وحقق بطل مسابقة "الفيرست ليقو" المركز الأول مدارس التعلم الذكي الأهلية، وفيما حصدت مدارس الفرسان الأهلية المركز الأول في جائزة أداء الروبوت، أما المركز الأول في التصميم الميكانيكي مدارس المتقدمة النرجس الأهلية من مكتب تعليم شمال، والمركز الأول في جائزة الإستراتيجية والإبداع مدارس أجيال الحضارة الأهلية، والمركز الثالث في أداء الروبوت مدارس شروق المعرفة الأهلية من مكتب تعليم النهضة.

وسيرشح بطل المملكة في المسابقة لتمثيل البطولة على المستوى العالمي في البطولة الدولية، التي تقام في شهر أبريل من كل عام في الولايات المتحدة في هيوستن.

وهنأ المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، المدارس الفائزة، متمنياً لهم دوام التوفيق، راجياً أن يمثل المملكة بطل المسابقة خير تمثيل في البطولة الدولية على مستوى العالم.

وأكد "الوهيبي" على ما يحظى به التعليم ومنسوبوه من دعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله – وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله، ومتابعة معالي وزير التعليم.

وقدمت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية فتح العرفج، التهنئة للمدارس والطالبات الفائزات ولذويهن ولفريق العمل المبدع الذي حقق هذا الإنجاز.

من جانبها، عبرت مديرة النشاط الطلابي "بنات" الدكتورة إيمان الدريهم، عن سعادتها بتحقيق طالبات "تعليم الرياض" خمسة مراكز متقدمة على مستوى المملكة في مسابقة "الفيرست ليقو" منها أربعة مراكز أولى وواحد الثالث، وحصول بطل المسابقة على شرف تمثيل المملكة عالمياً في أبريل المقبل.

وأوضحت "الدريهم" أن الأولمبياد الوطني للروبوت "مسابقة الفيرست ليقو" مسابقة علمية تنافسية تمتزج بين العلوم والتكنولوجيا والتعليم، بحيث تجتمع فيها الطالبات بشكل فرق تنافسية من خلال مجموعة من التحديات ومسابقات الروبوت المتعددة، التي تقوم على منهج يغطي جوانب مختلفة من الناحية العلمية، وقاعدة عالمية ضخمة بأكثر من ٥٠ ألف فريق تقام سنويا لأكثر من ٢٠ عاماً.

وأضافت أن "المسابقة تستخدم روبوت EV3 وسيلة ضمن مجموعة من المجالات، منها البحث العلمي، والقيم الأساسية، وتصميم الروبوت، وأداء المهام على الطاولة، حيث لكل عام موضوع محدد، وموضوع هذا العام الهندسة المعمارية".

وأشارت مديرة النشاط الطلابي "بنات" إلى أن المسابقة تستهدف طالبات التعليم العام للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، يتم تنفيذها سنويا ضمن خطة النشاط العلمي بمستويات مختلفة ومتعددة "مدرسي، محلي، وطني"، ومن خلال نتائجها يتم الترشيح للمشاركات الإقليمية والدولية.

ونوهت بأنه شارك في البطولة المحلية من مدارس الرياض في التعليم الحكومي والأهلي والعالمي ٦٤ فريقاً للكبار، و٢٤ فريقاً للصغار، ترشح منها سبعة للمشاركة على المستوى الوطني والمقام في مدينة ينبع خلال الفترة ١٦- ١٩ فبراير ٢٠٢٠، وحققت الرياض بطولتها.