مصادمات بين الأتراك والأرمن على الأراضي الفرنسية بسبب "ناجورنو كاراباخ"

إصابة العديد من الأشخاص

اندلعت مواجهات بين ممثلي الجاليتين الأرمنية والتركية، اليوم الأربعاء، في مقاطعة إيزير الفرنسية في جنوب غرب البلاد ، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن إذاعة "فرانس بلو".

وذكرت "فرانس بلو" أن ممثلي الشتات الأرمن خرجوا في مظاهرة، وأغلقوا جزءاً من الطريق السريع في منطقة بلدية ريفانتن-فوغري في الصباح؛ للإعراب عن دعمهم لأرمينيا في الصراع مع أذربيجان في إقليم ناجورنو كاراباخ.

وأضافت أنه بعد مرور بعض الوقت، وصل ممثلو الجالية التركية إلى مكان الفعالية، واندلع نزاع بين الطرفين.

وبينت الإذاعة أن المصادمات أسفرت عن إصابة العديد من الأشخاص، الذين نُقل واحد منهم على الأقل إلى المستشفى.