"الأرصاد" تحذِّر الرياض: عواصف رعدية وأمطار غزيرة وسيول

نبَّهت الحدود الشمالية والشرقية بضباب يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات جديدة، منها تحذير لمنطقة الرياض، وتنبيهان لمنطقة الحدود الشمالية والشرقية، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت "الأرصاد" في تحذير لمنطقة الرياض أنها تشهد عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، ونشاط في الرياح السطحية، وتساقط بَرَد وسيول. وتشمل الحالة ثادق وحريملاء، وتبدأ الساعة الـ23.55 من مساء الأحد، وتستمر حتى الثانية من صباح الاثنين.

وذكرت الهيئة في تنبيه لمنطقة الحدود الشمالية أنها تشهد ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتبدأ الساعة الـ 23.45 من مساء الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ8.00 من صباح الاثنين.

وأصدرت تنبيهًا آخر للمنطقة الشرقية بأنها تشهد حالة مماثلة من الضباب الذي يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي وحفر الباطن، وتبدأ الساعة الـ 23.45 من مساء الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ8.00 من صباح الاثنين.