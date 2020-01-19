إنهاء خدمة قاضيَّيْن لتردي الإنتاجية وضعف الكفاية العلمية وخلل في تسبيب الأحكام

علمت "سبق" من مصادرها أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني؛ أصدر قراراً بإنهاء خدمة قاضيَّيْن لعدة أسباب؛ منها: ضعف الكفاية العلمية والقضائية، وخلل في تسبيب أحكامهما، وتردي الإنتاجية، وعدم الانضباط في العمل؛ ما تسبّب في تكدُّس القضايا لديهما.

ويواصل المجلس الأعلى للقضاء، جهوده في متابعة حُسن سير المحاكم وأداء كوادر العاملين فيها، وضمان التأكّد من قيام الدوائر القضائية بواجبها في تحقيق العدالة بمخرجات تعكس التطور الشمولي لمرفق القضاء.