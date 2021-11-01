ضبط 29 كجم من مادة الحشيش المخدر مخبأة داخل مركبة مواطن بعسير

جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية بمركز الضبط الأمني في محافظة رجال ألمع، ضبطت (29) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، مخبأة داخل مركبة مواطن، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.