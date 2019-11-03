"لولوة الفيصل" تفتتح المؤتمر الدولي التاسع للتمريض.. الثلاثاء

ينظمه مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة

تفتتح الأميرة لولوة بنت فيصل آل سعود، الثلاثاء المقبل؛ المؤتمر الدولي التاسع للتمريض الذي ينظمه مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة.

ويهدف المؤتمر إلى التعاون المشترك بين المستشفى ومنظمة (سيجما ثيتا تاو) ثالث أكبر منظمة تمريض في العالم.

ويسلط المؤتمر الضوء على أربعة محاور رئيسة هي: (الأبحاث والممارسات التمريضية القائمة على البراهين، القيادة التحولية، التطور المهني، وتحسين تجربة المرضى)، كما يحتوي برنامج المؤتمر على كثير من ورش العمل التفاعلية التي سيقدمها العديد من خبراء التمريض المحليين والدوليين. وتستهدف فعاليات المؤتمر الممرضين والممرضات والقابلات بجميع التخصصات ومن كافة المستويات، بما فيهم طلبة وطلاب التمريض والكادر الأكاديمي.

حيث سيحظى الحضور بمعرفة آخر المستجدات في الأبحاث العلمية والسريرية. هذا وسوف يوفر المؤتمر فرصة التعرف وتبادل الخبرات بين الحضور والمتحدثين.

وسوف تنعقد قبل بدء المؤتمر ورشة عمل مميزة تتطرق إلى المهارات الأساسية لعلاج الجروح والعناية بها، وذلك في الرابع من نوفمبر 2019. الجدير بالذكر أن المؤتمر يمنح ساعات معتمدة من هيئة التخصصات الصحية.

