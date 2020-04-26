الشؤون الإسلامية: قرار تعليق الصلاة بالمساجد مستمر.. عمليات التنظيف الحالية وقائية

أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية أنه ‏لا صحة لما يتداول عن تحديد تاريخ معين لأداء الجمع والجماعات في الجوامع والمساجد، ولا يزال العمل بقرار التعليق ساريًا.

وقالت: عمليات الصيانة والتنظيف والتعقيم التي تتم حاليًّا تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الوزارة سابقًا.

وزارة الشؤون الإسلامية قرار تعليق الصلاة بالمساجد

208

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441 09:19 PM

الشؤون الإسلامية: قرار تعليق الصلاة بالمساجد مستمر.. عمليات التنظيف الحالية وقائية

عبدالله البرقاوي

الرياض

6 46,466

أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية أنه ‏لا صحة لما يتداول عن تحديد تاريخ معين لأداء الجمع والجماعات في الجوامع والمساجد، ولا يزال العمل بقرار التعليق ساريًا.

وقالت: عمليات الصيانة والتنظيف والتعقيم التي تتم حاليًّا تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الوزارة سابقًا.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزارة الشؤون الإسلامية قرار تعليق الصلاة بالمساجد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020