في الشرقية.. 538 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 379 حالة

الدمام والجبيل الأعلى.. وعبدالعالي: حالات الشفاء في المملكة 33478

أعلنت وزارة الصحة الأربعاء تسجيل 2691 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،و تسجيل 1844 حالة تعافٍ جديدة، وكان نصيب محافظات المنطقة الشرقية من حالات التعافي 379، فيما سجلت 538 إصابة جديدة.

وتفصيلاً، سجلت مدينة الدمام 119 حالة تعاف، والجبيل 78 حالة تعاف، والهفوف 62 حالة تعاف، والخبر 56 حالة تعاف، والقطيف 13 حالة تعاف، والظهران 7 حالات تعاف، وصفوى9 حالات تعاف، وبقيق 2 حلة تعاف، وحفر الباطن 15 حالة تعاف، ورأس تنورة 7 حالة تعاف، والنعيرية 4 حالات تعاف، والجفر2 حالة تعاف، والخفجي 2، ومليجة 3 حالات تعاف.

قال المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي في المؤتمر الصحافي اليومي حول تطورات كورونا، تم إجراء 18094 فحصاً، ليصل إجمالي الفحوصات التي أجريت في المملكة إلى 636178.

كما أضاف أن هناك 28728 حالة نشطة، منها 276 حالة حرجة تتلقى الرعاية الطبية في المستشفيات. وأكد العبد العالي أن إجمالي حالات الشفاء في المملكة بلغت 33478، بعد تسجيل 1844 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.