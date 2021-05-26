"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

تشمل عدة محافظات حتى 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظات: الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية جازان

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26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442 03:11 PM

تشمل عدة محافظات حتى 7 مساءً

"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظات: الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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