حملة لأمانة العاصمة المقدسة على مباسط النكاسة.. وهنا الحصيلة

ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية وبمشاركة الإدارة العامة للنظافة

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية- بمشاركة الإدارة العامة للنظافة، حملة موسعة على المباسط العشوائية والباعة الجائلين المخالفين في حي النكاسة بمكة المكرمة.

وأسفرت الحملة عن رفع ما يقارب 150 كجم من الأخشاب والحديد، وتنظيف الموقع كاملًا من المخلفات.

ودعت أمانة العاصمة المقدسة، أصحاب المباني تحت الإنشاء لضرورة نقل مخلفاتهم إلى المردم العام، والتأكد من العقود المبرمة بينهم وبين الناقلين المختصين.

وشددت الأمانة على أنه في حال عدم تجاوب الناقلين؛ يمكن الإبلاغ على الناقل عبر الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.