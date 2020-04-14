مصر.. علماء يعلنون إنجاز 75 % من أبحاث إنتاج دواء "كورونا"

نقابة المهن العلمية ستحدّد علاجاً للفيروس خلال الأيام العشرة المقبلة

أعلنت نقابة المهن العلمية في مصر، أنه تم إنجاز قرابة 75 % من خطة إنتاج دواء مصري؛ لمعالجة المصابين بفيروس كورونا خلال الشهر الماضي.

وأوضحت النقابة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه تم تشكيل لجنة نقابية برئاسة نقيب المهن العلمية المصرية السيد عبدالستار المليجي؛ وعضوية رئيس شعبة العلوم الطبية ورئيس شعبة الصناعات الدوائية ورئيس شعبة التحاليل الطبية، بالتعاون مع مركز التميز العلمي لفيروسات الإنفلونزا، بقيادة الدكتور محمد أحمد علي؛ كبير الباحثين في علوم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث وفريق الباحثين معه.

ووفق "روسيا اليوم" أوضحت النقابة، في بيان لها، أن اللجنة عقدت اجتماعات عدة مع المركز، وتأكدت اللجنة مع فريق الباحثين من أن مصر بسواعد علمائها وباحثيها بالمركز القومي للبحوث سيتحقق لها امتلاك سلاح رادع لهذا الفيروس الخطير خلال الأسبوعين المقبلين.

وأشارت إلى أن مصر ستحدّد دواءً معالجاً لمرضى كورونا خلال الأيام العشرة المقبلة.