العراق.. انفجار يخلف 7 قتلى خلال عملية أمنية غربي الأنبار

بينهم 6 من ميليشيا الحشد الشعبي

قتل 7 أشخاص بينهم 6 من مقاتلي ميليشيا الحشد الشعبي على الأقل، وأصيب 7 آخرون بجروح بانفجار سيارة مفخخة في قضاء حديثة غربي الأنبار، اليوم (الأحد).

وبيّن مصدر أمني في شرطة محافظة الأنبار، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن قوة من اللواء الثالث التابع لحشد الأنبار نفذت عملية تفتيش للمناطق الصحراوية في منطقة المدهم في وادي حوران، فانفجرت سيارة أثناء عمليات التفتيش؛ مما أسفر عن قتلى وجرحى في الانفجار؛ وفقاً لـ"الحرة".

ومن ناحيتها أفادت خلية الإعلام الأمني بأن الانفجار نجم عن العثور على عجلة مفخخة في منطقة المدهم، مباشرة الجهد الهندسي بتفكيكها وأثناء المعالجة انفجرت هذه العجلة.

وأضافت أن هذا الانفجار أدى إلى مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين من لواء المشاة الثامن، ومقتل ٦ وإصابة 2 من عناصر "الحشد".