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للاطمئنان على سلامتهم والتأكد من خلوهم من الفيروس

"صحة الرياض" تزور منسوبيها في "المحاجر الصحية"

أطلقت إدارة التواصل الداخلي في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض مبادرة لزيارة ودعم منسوبي الصحة العاملين في المحاجر الصحية.

وتأتي هذه المبادرة بدعم مدير عام الشؤون الصحية ورئيس مركز القيادة والتحكم بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالعزيز التويجري، ويرأسها مدير إدارة التواصل الداخلي بصحة الرياض إبراهيم الصبيح.

وتهدف المبادرة لزيارة ودعم منسوبي الصحة العاملين بالمحاجر الصحية بمنطقة الرياض، في عددٍ من الفنادق التي تم تهيئتها سابقًا من قِبل الجهات المعنية لاحتواء القادمين من خارج المملكة للاطمئنان على سلامتهم ومتابعتهم وخلوهم من الفيروس.