"صحة الرياض" تزور منسوبيها في "المحاجر الصحية"

للاطمئنان على سلامتهم والتأكد من خلوهم من الفيروس

أطلقت إدارة التواصل الداخلي في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض مبادرة لزيارة ودعم منسوبي الصحة العاملين في المحاجر الصحية.

وتأتي هذه المبادرة بدعم مدير عام الشؤون الصحية ورئيس مركز القيادة والتحكم بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالعزيز التويجري، ويرأسها مدير إدارة التواصل الداخلي بصحة الرياض إبراهيم الصبيح.

وتهدف المبادرة لزيارة ودعم منسوبي الصحة العاملين بالمحاجر الصحية بمنطقة الرياض، في عددٍ من الفنادق التي تم تهيئتها سابقًا من قِبل الجهات المعنية لاحتواء القادمين من خارج المملكة للاطمئنان على سلامتهم ومتابعتهم وخلوهم من الفيروس.

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23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 01:26 AM

للاطمئنان على سلامتهم والتأكد من خلوهم من الفيروس

"صحة الرياض" تزور منسوبيها في "المحاجر الصحية"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أطلقت إدارة التواصل الداخلي في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض مبادرة لزيارة ودعم منسوبي الصحة العاملين في المحاجر الصحية.

وتأتي هذه المبادرة بدعم مدير عام الشؤون الصحية ورئيس مركز القيادة والتحكم بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالعزيز التويجري، ويرأسها مدير إدارة التواصل الداخلي بصحة الرياض إبراهيم الصبيح.

وتهدف المبادرة لزيارة ودعم منسوبي الصحة العاملين بالمحاجر الصحية بمنطقة الرياض، في عددٍ من الفنادق التي تم تهيئتها سابقًا من قِبل الجهات المعنية لاحتواء القادمين من خارج المملكة للاطمئنان على سلامتهم ومتابعتهم وخلوهم من الفيروس.

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