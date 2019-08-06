18 فريقاً و9 لجان يرصدون ويعالجون الظواهر السلبية بالحرم

تمنع قص الشعر في جميع أدوار المسعى .. مصادرة وجهات أمنية

قالت الإدارة العامة للشؤون الخدمية برئاسة الحرمين ممثلة بإدارة معالجة الظواهر السلبية، إنها شكّلت (18) فريقاً ميدانياً، و(9) لجان لرصد الملاحظات ومعالجتها والعمل على الحد منها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة ولجنة الظواهر السلبية بإمارة منطقة مكة المكرّمة والجهات الأمنية في قيادة أمن المسجد الحرام؛ لمصادرة ما معهم من أدوات مخالفة وتحويل الحالات إلى الجهات الأمنية؛ ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد مدير إدارة معالجة الظواهر السلبية طارق المالكي؛ أن إدارة معالجة الظواهر السلبية كوّنت (18) فرقة لمنع قص الشعر في جميع أدوار المسعى، خاصةً منطقة المروة، و(9) لجان تقوم بجولات ميدانية بعامة المسجد الحرام، ويأتي عمل الفرق واللجان على مدار الساعة لمنع هذه الظواهر والقضاء عليها، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المعتمرين، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.