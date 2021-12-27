بعد شكوى تقدم بها النصر .. الانضباط تفرض غرامة مالية على لاعب الشباب

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قراراً غير قابل للاستئناف، حول شكوى نادي النصر ضد لاعب نادي الشباب خالد الغامدي.

وفرضت لجنة الانضباط والأخلاق، تغريم خالد الغامدي مبلغ 10 آلاف ريال بعد شكوى نادي النصر.

وكان نادي النصر قد تقدم بشكوى رسمية ضد خالد الغامدي، لقيامه بالتصريح بأحد البرامج الرياضية والإساءة لنادي النصر.