ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في ماليزيا إلى 1796 حالة

رئيس الوزراء: الفحوص أكدت 172 حالة إصابة جديدة بالفيروس

سجلت ماليزيا، اليوم، 172 إصابة مؤكدةً بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 1796 إصابة.

وأوضح رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، أن الفحوص الطبية أكدت 172 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ لترتفع حصيلة الإصابات في ماليزيا إلى 1796 إصابة، وجرى تسجيل حالتيْ وفاة؛ ليصل عدد الوفيات في ماليزيا إلى 17 متوفى.