هل تمتلك "أرامكو" النفط الخام في باطن الأرض؟ نشرة الاكتتاب تُجيب

قالت: إن الحكومة أعطت الشركة الحق الحصري للتنقيب والتطوير والإنتاج

كشفت نشرة أرامكو التي أصدرتها أمس، عن العديد من المعلومات التي كانت مثار جدل خلال الفترات الماضية.

وقالت النشرة التي صدرت في 806 صفحات: إٕن جميع الموارد الطبيعية داخل المملكة -بما في ذلك المواد الهيدروكربونية- ملك للدولة بموجب النظام، وقد منحت الحكومة بموجب اتفاقية الامتياز للشركة الحق الحصري في التنقيب عن المواد الهيدروكربونية في المملكة وتطويرها وإنتاجها باستثناء المواد الهيدروكربونية الموجودة في المناطق المستثناة.

كما أن أي إشارة في هذه النشرة إلى احتياطيات، النفط الخام والمكثفات أو الغاز الطبيعي أو غير ذلك من المواد الهيدروكربونية، هي إشارة إلى احتياطيات مملوكة للدولة، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك، والتي يحق للشركة استغلالها وتطويرها بموجب اتفاقية الامتياز واستثناء الاحتياطيات التي يحق لأي جهات أخرى تطويرها، والتي تشمل شركة أرامكو لأعمال الخليج، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لأرامكو السعودية تعمل في المنطقة المقسومة بين المملكة ودولة الكويت.