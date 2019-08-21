حريق يلتهم كامل محتويات مسجد في تيماء بسبب التماس كهربائي

مدير "إسلامية تبوك": وجهنا بإغلاق المسجد حتى إعادة تهيئته

أدى التماس في مكيفات مسجد في حي الربوة بتيماء، مساء اليوم، لحدوث حريق في كامل محتوياته الداخلية، وقد قدرت لجنة مشكّلة من ثلاث جهات حكومية بينها إدارة المساجد؛ أضراره بما يقارب ٧٥ ألف ريال.



وجاء الحريق الذي باشرته فرق من الدفاع المدني، على كامل محتويات المسجد من الأجهزة الصوتية ومكيفات سبيلت والموكيت وأفياش كهرباء ودواليب خشب.



وقال المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك، الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي، لـ"سبق": إن الحريق عبارة عن التماس كهربائي بجهازي تكييف، ولله الحمد لم يكن هناك أضرار بشرية، وقد تم تكليف الإدارة الهندسية بالفرع للوقوف على المسجد، وإعداد تقرير متكامل عن الأضرار والاحتياج.



وأضاف: "تم توجيه إدارة المساجد بتيماء باتخاذ إجراءات السلامة وإغلاق المسجد تمامًا حتى إعادة تهيئة.



وقدم "السبيعي" شكره لوزير الشؤون الإسلامية ولنائبه؛ على المتابعة وطلب الرفع لمقام الوزارة بتقرير مفصل عن وضع المسجد واحتياجاته.