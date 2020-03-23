بتواجد القيادات الأمنية.. شاهد كيف بدت شوارع الرياض مع بدء منع التجول

تصوير: عبدالملك سرور: رصدت عدسة "سبق" الساعات الأولى من سريان بدء منع التجول في شوارع مدينة الرياض.

رجال الأمن باشروا متابعة تنفيذ القرار بقيادة اللواء فهد المطيري مدير شرطة الرياض واللواء عبدالعزيز المسعد مدير الإدارة العامة للدوريات واللواء محمد البسامي مدير الإدارة العامة للمرور والعميد سلطان السهلي مدير مرور الرياض واللواء فهد خالد العتيبي نائب مدير شرطة الرياض.

وأظهرت الصور مدى التزام المواطنين والمقيمين بتنفيذ القرار الذي يأتي حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

يشار إلى أن القرار ينفذ في جميع مناطق المملكة ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً لمدة 21 يوماً.