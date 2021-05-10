ترقية "نايف الزهراني" إلى المرتبة التاسعة

أصدر قرار مدير الأمن العام قرارًا بترقية نايف بن محمد بن مصلح الزهراني، إلى المرتبة التاسعة.



وعبّر الزهراني عن خالص شكره لمدير الأمن العام، ولمدير شرطة منطقة الباحة على هذه الثقة الغالية، راجيًا من الله العلي القدير أن تكون -بمشيئة الله تعالى- حافزًا قويًا في بذل المزيد من العمل الدؤوب المخلص لهذا الوطن في ظل رعاية واهتمام حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.