"بناء الشرقية" تدعم الأيتام بقرابة 6 ملايين ريال في الربع الأول من 2020

شملت كفالات المسكن الآمن والمساعدات التعليمية وإعانات الزواج ومصروفات الزكاة

أنفقت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية في الربع الأول من العام الحالي، مبلغ خمسة ملايين وخمسمائة وثمانية آلاف ريال، وشملت عدة خدمات قدمت للأيتام المستفيدين.



وأوضح عضو مجلس الشورى مدير عام الجمعية عبدالله بن راشد الخالدي، أن المصروفات تضمّنت إنفاق كفالات للأيتام والأرامل بحوالي ثلاثة ملايين ريال و130 ألفًا، ومليون و127 ألف ريال في مشروع "المسكن الآمن" الذي تضمن دعم إيجار المنازل ودعم سداد فواتير الكهرباء ودعم شراء الأجهزة الكهربائية.



وأشار الخالدي إلى أنه تم إنفاق مبلغ 85 ألف ريال كمساعدات تعليمية، ومبلغ 48 ألف ريال لتوفير أجهزة حاسب آلي للطلاب والطالبات لمواصلة التعليم عن بعد، ومبلغ 217 ألف ريال لمشروع السلة الوقائية الذي تم إطلاقه مؤخراً بهدف مساعدة مستفيدي الجمعية على التصدي لفيروس كورونا المستجد، كما تم إنفاق 13 ألف ريال مساعدات نقدية، ومبلغ (930) ريالًا مساعدات صحية، إضافة إلى التأمين الطبي للأيتام واليتيمات والأمهات بمبلغ (500) ألف ريال.



وأضاف الخالدي أن المصروفات التي أنفقتها الجمعية خلال الربع الأول من العام الجاري تضمنت أيضًا إنفاق 178 ألف ريال مواصلات وبرامج دراسية، وبلغت إعانة الزواج 15 ألف ريال، ومصروفات الزكاة مبلغ 92 ألف ريال.



وكشف عن أبرز المبادرات التي ستقوم بها الجمعية في مجال رعاية وتأهيل الأيتام، والتي تضمّنت مبادرة التمكين لريادة الأعمال، وتهدف إلى تمكين (30) من الأبناء والبنات من الأدوات اللازمة للتميز في مجال العمل وإنشاء المشاريع التجارية بنهاية العام 2020م، ومبادرة التمكين لسوق العمل وتهدف إلى تهيئة (10) مستفيدين للفرص الوظيفية في القطاع الخاص من خلال التدريب والتأهيل وكسب الخبرات العملية خلال العام 2020م، ومبادرة تمكين الأسر المنتجة وتهدف إلى تمكين (10) من المستفيدات من الأدوات اللازمة للتميز في مجال الإنتاج والمشاريع التجارية بنهاية العام 2020م، وتأسيس ودعم عدد (١) مشروع تجاري خلال العام 2020م.



وتعمل الجمعية حاليًّا على استكمال مشروع توفير أجهزة الحاسب الآلي لبقية الطلاب والطالبات، إضافة إلى مشاريع السلة الرمضانية وذبيحة رمضان للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.



ووجّه الخالدي الدعوة للمشاركة في دعم ومساندة الجمعية في تقديم هذه الخدمات ورعاية الأيتام.