"عبد الله السلمي" يتقلّد رتبته الجديدة "رئيس رقباء"

قلد مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز بن منصور الحازمي، رئيس مكتب الاتصالات الإدارية بقسم مرور شرق العاصمة المقدسة عبد الله بن نايز فايز السلمي، رتبة "رئيس رقباء"، بعد صدور قرار مدير الأمن العام بترقيته.

وعبر الرئيس رقباء عبد الله السلمي عن فرحته بهذه المناسبة، سائلًا الله - عز وجل - أن يديم الأمن والاستقرار في جميع أرجاء وطننا الغالي.

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10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442 06:58 PM

"عبد الله السلمي" يتقلّد رتبته الجديدة "رئيس رقباء"

صحيفة سبق الإلكترونية

مكة المكرمة

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قلد مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز بن منصور الحازمي، رئيس مكتب الاتصالات الإدارية بقسم مرور شرق العاصمة المقدسة عبد الله بن نايز فايز السلمي، رتبة "رئيس رقباء"، بعد صدور قرار مدير الأمن العام بترقيته.

وعبر الرئيس رقباء عبد الله السلمي عن فرحته بهذه المناسبة، سائلًا الله - عز وجل - أن يديم الأمن والاستقرار في جميع أرجاء وطننا الغالي.

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