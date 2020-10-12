"البيئة" تحيي يوم المرأة الريفية بالشرقية وجازان ومكة الخميس المقبل

يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي ورفع مستوى معيشة عمل النساء

تحتفي وزارة البيئة والمياه والزراعة الخميس المقبل باليوم الدولي للمرأة الريفية في عدة مناطق في المملكة مثل المنطقة الشرقية، وجازان، ومحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي أهمية إلقاء الضوء في هذه المناسبة على جهود الوزارة لعمل المرأة الريفية من خلال برنامج "ريف" الذي يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة عمل النساء الريفيات في الزراعة، وزيادة الكفاءة والإنتاجية.

ويساهم برنامج التنمية الريفية المستدامة في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة وضمان سهولة الحصول على الغذاء، واستهلاك غذاء آمن وصحي، وتوفير إمدادات غذائية مستقرة، كما سيسهم البرنامج في زيادة نسب مشاركة المرأة في سوق العمل وفق المستهدفات "رؤية 2030".

وقال "الغامدي " ان وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل على تنفيذ برنامج التنمية الريفية بتطبيق أفضل النماذج العالمية الناجحة في التنمية الريفية الزراعية، وذلك بالتعاون مع 9 جهات ذات علاقة متمثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وإمارات المناطق، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومجلس الجمعيات التعاونية، واللجان الزراعية في الغرف التجارية، وصغار المنتجين الزراعيين، وكليات الزراعة في جامعات المناطق، إضافة إلى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" كجهة استشارية للتنفيذ والمتابعة.

من جهته، بيّن مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسنين إبراهيم المعيدي أهمية مشاركة فرع المنطقة ممثل مكتب الوزارة بمحافظة القنفذة بالاحتفاء بيوم المرأة الريفية، حيث سيقام معرض للمنتجات الريفية الزراعية في مركز القوز بمحافظة القنفذة الخميس المقبل، كما سيتم إلقاء الضوء على دور النساء والفتيات في ضمان استدامة الأسر والمجتمعات الريفية وتحسين سبل المعيشة الريفية والرفاهية العامة من خلال زيارات ميدانية من الحقل تبرز أعمال المرأة الريفية.

وأضاف "المعيدي" أنه سيقام برنامج توعوي مسائي بمحافظة القنفذة حول نشاطات ومنتجات المرأة الريفية وتطوير هذه المهن الزراعية وطرق الاستفادة من الدعم، والتحديات التي تواجه المرأة الريفية والفرص المتاحة للعمل في المحافظة فضمان وصول المرأة الريفية إلى الموارد الإنتاجية الزراعية يسهم في زيادة الإنتاج، ويجعل المرأة الريفية عنصراً مهماً لنجاح جدول أعمال التنمية المستدامة الجديد لعام 2030.