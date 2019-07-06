"إنفانتينو" يهنئ "المسحل" لتزكيته رئيساً للاتحاد السعودي لكرة القدم

تلقى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل خطاب تهنئة من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو؛ بعد تزكيته رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أن رئيس الاتحاد الدولي أعرب عن أمنياته لرئيس وأعضاء المجلس بدوام التوفيق، مؤكداً أن الاتحاد الدولي (فيفا) على استعداد تام لتقديم الدعم اللازم للاتحاد السعودي من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.

وأضاف الاتحاد أن جياني إنفانتينو وجّه الدعوة لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لزيارة الاتحاد الدولي في مدينة زيورخ السويسرية والالتقاء بمسؤوليه.

من جانبه، قدّم ياسر المسحل شكره وتقديره لرئيس الاتحاد الدولي على تهنئته وما أبداه من مشاعر طيبة بعد تزكيته ومجلس إدارته لرئاسة وعضوية الاتحاد السعودي، متمنياً أن يوفَّق وأعضاء المجلس لتحقيق تطلعات الوسط الرياضي.