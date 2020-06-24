هيئة حقوق الإنسان عن القرار الخاص بحج هذا العام: واجب شرعي وإنساني

أكدت أن إقامته بأعداد محدودة جداً جاءت للمحافظة على الأمن الصحي العالمي

قالت هيئة حقوق الإنسان إن قرار إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدا لمختلف الجنسيات من الموجودين بالمملكة يأتي انطلاقاً من الواجب الشرعي والإنساني.

وأكدت الهيئة في تغريدة لها اليوم عبر حسابها في تويتر، أن القرار جاء أيضاً للمحافظة على الأمن الصحي العالمي.

وكان وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن، قد أكد أمس أن المملكة العربية السعودية تتشرّف في كل عام بخدمة الملايين من ضيوف الرحمن وتعمل على تسهيل وتيسير كل السبل والإجراءات لعموم المسلمين من مختلف الجنسيات؛ لتمكينهم من أداء مناسك الحج والعمرة وتقديم أفضل الخدمات لهم تنظيميًّا وصحيًّا وأمنيًّا، بمتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لمسيرة الحج ومسيرة ضيوف الرحمن أثناء وجودهم في المشاعر.

وقال خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الصحة الدكتور توفيق بن عبدالعزيز الربيعة، إنه في ظل استمرار هذه الجائحة وارتفاع معدلات الإصابات عالميًّا وسهولة تفشي العدوى ولصعوبة التنقل بين دول العالم للوصول إلى المملكة العربية السعودية وللحفاظ على الأمن الصحي العالمي؛ فقد تَقرر إقامة حج هذا العام 1441هـ لأعداد محدودة جدًّا لأداء مناسك الحج من مختلف جنسيات الموجودين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وتمكينهم من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام بشكل آمن صحيًّا وبما يحقق التباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته.