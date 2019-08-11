شاهد .. الحجاج يبيتون في مزدلفة بين عبادة وصلاة وجمع حصى

باتت حشود الحجاج الليلة بمزدلفة في أوضاع، تنوعت بين العبادة وجمع الحصى والنوم استعدادًا لرمى أولى الجمرات صباح اليوم، في مشاهد تكشف عن حجم التنظيم والخطط لاستقبال الحجيج.

وكان الحجاج قد بدأ وصولهم مساء أمس الموافق التاسع من شهر ذي الحجة إلى مشعر مزدلفة قادمين من مشعر عرفات بعد أن منَّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم، وشرعوا في تجميع الحصى استعدادًا لرمي الجمرات الثلاث في أول أيام العيد مع بزوغ فجر اليوم الأحد.