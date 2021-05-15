كورونا في باكستان.. 1531 إصابة جديدة و83 حالة وفاة

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1531 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و83 حالة وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 874751 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19467 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع إلى 783480 حالة.