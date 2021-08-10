"مكافحة المخدرات" تطيح بـ 4 باكستانيين بالرياض بحوزتهم 81,660 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي

اُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأُحيلوا إلى النيابة العامة

صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن القبض على (4) مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض، ضبط بحوزتهم (81,660) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.


وأكد الرائد النجيدي، أنه جرى إيقافهم، واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443 09:59 PM

اُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأُحيلوا إلى النيابة العامة

"مكافحة المخدرات" تطيح بـ 4 باكستانيين بالرياض بحوزتهم 81,660 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن القبض على (4) مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض، ضبط بحوزتهم (81,660) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.


وأكد الرائد النجيدي، أنه جرى إيقافهم، واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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