"الصحة": تسجيل 224 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 338 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021، تسجيل 224 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 544449 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 338 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 532850 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8545 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3054 والحالات الحرجة 907 حالة.