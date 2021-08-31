"الصحة": تسجيل 224 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 338 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021، تسجيل 224 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 544449 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 338 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 532850 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8545 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3054 والحالات الحرجة 907 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021، تسجيل 224 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 544449 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 338 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 532850 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8545 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3054 والحالات الحرجة 907 حالة.